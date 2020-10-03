وكيل نقل النواب: إعفاء كبار السن من أجرة المواصلات العامة "لمسة وفاء لجيل العطاء"

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل نائب إدكو بقرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بتخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عاما، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عاما من كل رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمسنين، حيث يؤكد هذا القرار أن كرامة كبار السن أمر أساسي لضمان ما يستحقونه من احترام وأنه بالفعل لمسة وفاء لجيل العطاء.





وأشار النائب إلى أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الرعاية والاهتمام لكبار السن لهو أمر أساسي لإقامة مجتمع يشمل جميع الأعمار يشارك فيه كبار السن مشاركة كاملة ودون تمييز وعلى قدم المساواة، وحيث إن كبار السن في الدولة معظمهم من المتقاعدين وممن كانوا يعملون في جهاز الدولة الإداري ويعانون منذ تقاعدهم من شتى المشكلات، لذا فإن قرار الوزيرة جاء ليخفف عنهم ويشعرهم بأن الدولة لم تنساهم.





وأضاف النائب أن أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن عدد المستفيدين المسنين من تخفيض ومجانية وسائل النقل العام والمواصلات، يبلغ نحو 7 ملايين مسن، بحسب بيانات الجهاز، يمثلون نحو 16.2% من إجمالي عدد سكان مصر، وبالتالي بات ضروريا لفت الانتباه إلى هذه الفئة العمريّة التي كافحت من أجلِ شباب اليومِ وإبرازِ دورهم في تنمية المجتمعاتِ.





بالإضافة إلى التَّوعية برعاية كبار السن وتوفير كافةِ الرعاية المناسبة لهم، حيث إن التعامل مع كبار السن يتطلب المزيد من الصبر والحلم، والحكمة في الوقت ذاته، وهم أيضًا يحتاجون إلى الرعاية الجسدية والنفسية على حدٍ سواء، قد يبلغ الشخص سن التقاعد وهو لا يزال قادرًا على العطاء وخدمة مجتمعه، وقد اهتم المجتمع الدولي بحقوق المسنين بما يحقق لهم التكريم والتقدير، وفي الوقت نفسه، القدرة على خدمة المجتمع والعطاء والرفاهية التي يستحقونها بعد سنين العمل، وما تفعله الدولة منذ تولى الرئيس السيسي الحكم.