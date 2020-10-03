AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل نقل النواب: إعفاء كبار السن من أجرة المواصلات العامة "لمسة وفاء لجيل العطاء"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل نائب إدكو بقرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بتخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عاما، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عاما من كل رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمسنين، حيث يؤكد هذا القرار أن كرامة كبار السن أمر أساسي لضمان ما يستحقونه من احترام وأنه بالفعل لمسة وفاء لجيل العطاء. 

وأشار النائب إلى أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الرعاية والاهتمام لكبار السن لهو أمر أساسي لإقامة مجتمع يشمل جميع الأعمار يشارك فيه كبار السن مشاركة كاملة ودون تمييز وعلى قدم المساواة، وحيث إن كبار السن في الدولة معظمهم من المتقاعدين وممن كانوا يعملون في جهاز الدولة الإداري ويعانون منذ تقاعدهم من شتى المشكلات، لذا فإن قرار الوزيرة جاء ليخفف عنهم ويشعرهم بأن الدولة لم تنساهم. 

وأضاف النائب أن أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن عدد المستفيدين المسنين من تخفيض ومجانية وسائل النقل العام والمواصلات، يبلغ نحو 7 ملايين مسن، بحسب بيانات الجهاز، يمثلون نحو 16.2% من إجمالي عدد سكان مصر، وبالتالي بات ضروريا لفت الانتباه إلى هذه الفئة العمريّة التي كافحت من أجلِ شباب اليومِ وإبرازِ دورهم في تنمية المجتمعاتِ.

بالإضافة إلى التَّوعية برعاية كبار السن وتوفير كافةِ الرعاية المناسبة لهم، حيث إن التعامل مع كبار السن يتطلب المزيد من الصبر والحلم، والحكمة في الوقت ذاته، وهم أيضًا يحتاجون إلى الرعاية الجسدية والنفسية على حدٍ سواء، قد يبلغ الشخص سن التقاعد وهو لا يزال قادرًا على العطاء وخدمة مجتمعه، وقد اهتم المجتمع الدولي بحقوق المسنين بما يحقق لهم التكريم والتقدير، وفي الوقت نفسه، القدرة على خدمة المجتمع والعطاء والرفاهية التي يستحقونها بعد سنين العمل، وما تفعله الدولة منذ تولى الرئيس السيسي الحكم.
Advertisements

موضوعات متعلقة

هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى

رعاية كبار السن واجب تحرص عليه المملكة.. كيف دعمت السعودية حقوق المسنين؟

في يومهم العالمي.. "الأطباء العرب" يدعو لرفع الوعي بالاحتياجات الصحية لـ "كبار السن"

في اليوم العالمي للمسنين.. سامية خضر: ثقوب كبيرة في احترامهم .. و 5 نصائح لسعادتهم

100 جنيه زيادة ومواصلات مجانية أبرزها .. وزيرة التضامن تعلن 4 أخبار سارة لكبار السن

برلمانية: إعفاءات "التضامن" لكبار السن لا تنطبق على المواصلات الخاصة

ترشيحاتنا

بهاف ستومك.. شاهد عبير صبري برفقة زوجها

وكيله: سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يلقب محمد رمضان بـ مايكل جاكسون مصر.. ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدتها.. وهنا الزاهد بـ لوك مارلين مونرو

هيثم عرابي لرمضان صبحي: حسبتك غلط مش هيكون فيه بيراميدز كمان كام سنة

بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من بنك عودة

موسيماني: هدفي التتويج مع الأهلي بلقب أفريقيا لـ 8 سنوات قادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت وبدون مكياج.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

سعر و مواصفات هوندا سيفيك honda civic 2020 اليوم في مصر.. صور

باللون الفضي.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين