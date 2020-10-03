الدولار بـ 15.80 للبيع.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 3 - 10 - 2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت 3 - 10 - 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية





سعر الدولار الأمريكى 15.80 للبيع و 15.70 للشراءً.





بينما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.21 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.





سجل الريال السعودي 4.21 للبيع بينما سجل 4.18 جنيها للشراء.





سجل الدينار الكويتي 51 .65 جنيها للبيع بينما سجل 51..22 جنيها للشراء





وو فقا لبيانات البنك الأهلي المصري، ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.





وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه، ليسجل يوم الخميس الماضي 18.40 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.





وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس الخميس 20.13 جنيه للشراء و20.51 جنيه للبيع مقابل 19.92 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع.





وزاد سعر الدولار الكندي ليسجل أمس الخميس 11.78 جنيه للشراء و11.90 جنيه للبيع مقابل 11.70 جنيه للشراء و11.82 جنيه للبيع.





وتراجع سعر الين الياباني، ليسجل أمس الخميس 14.85 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع مقابل 14.88 جنيه للشراء و15.02 جنيه للبيع.



