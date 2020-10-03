البلطي بـ21 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 3 -10- 2020

ينشر "صدى البلد " أسعار الأسماك اليوم السبت 3-10-2020، في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغييرات.

وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" من 17 إلى 21 جنيها، والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.





وبلغ سعر سمك الثعابين 200 جنيها والفيليه بلطي 100 جنيه وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.



وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا، وسجل سعر البوري 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.



