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اقتصاد

بنك أوف أمريكا: ضخ الفيدرالي أموالا سيدعم أسهم التكنولوجيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:05 م
صدى البلد
وكالات
كتب محللو بنك أوف أمريكا في تقرير أسبوعي لتدفقات الصناديق، أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيتدخل على الأرجح لدعم الأسواق المالية إذا نشب نزاع على نتيجة الانتخابات الرئاسية، في تحرك سيفيد أسهم قطاع التكنولوجيا.

وقال التقرير "ضخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسيولة قوية على الأرجح بفعل نزاع بشأن الانتخابات سيكون مواتيا للتكنولوجيا"، كما يتوقع التقرير تنامي احتمال فوز كاسح للديمقراطيين.

وامتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر  عن التعهد بتسليم سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن وقال إنه يتوقع أن تنتهي المعركة الانتخابية أمام المحكمة العليا.

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كما قال بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول من شركة تتبع التدفقات المالية إي.بي.إف.آر إن أسهم التكنولوجيا استأنفت استقطاب التدفقات بعد تصحيح شهده المؤشر ناسداك في مطلع سبتمبر .

وتحسنت المعنويات في أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة فيما ارتفع مؤشر البنك "الثور والدب" متجها صوب "منطقة صعود".

وبين الاتجاهات الكبيرة الأخرى في أسواق الأسهم، أشار تقرير بنك أوف أمريكا إلى أكبر تدفق للأموال على اليابان في تسعة أسابيع، وأكبر تدفق للأسواق الناشئة في أربعة أسابيع وأكبر نزوح للتدفقات من أوروبا في 13 أسبوعا.

وفي بقية فئات الأصول، تدفق 2.1 مليار دولار إلى السندات و0.3 مليار إلى الذهب بينما جرى سحب 19.56 مليار دولار من النقد.

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