منافسات قوية على الصدارة بين الأندية الشعبية بحري القسم الثاني.. أبرزها ديربي المحلة

تقام اليوم منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة بحري، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، حيث تشهد المجموعة مواجهات قوية بين الأندية الشعبية.







المنصورة - ألعاب دمنهور

ويسعى فريق المنصورة لتحقيق الفوز والدخول في صراع الصعود للدورى الممتاز، وبنفس الطموح يدخل فريق ألعاب دمنهور المباراة بعدما فقد صدارته لجدول الترتيب بعد ثلاث خسائر متتالية أمام غزل المحلة ودكرنس وفاركو.





بلدية المحلة - غزل المحلة

ويعتبر ديربي المحلة بين الغزل والبلدية أحد أشهر الديربيات وأقدمها في الدورى المصري وهما أكثر الأندية شهرة في محافظة الغربية ودائما ما تتسم بالندية والإثارة.









ويسعى فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتأمين تواجده في جدول ترتيب المجموعة والابتعاد عن مراكز الخطر والهبوط للقسم الثالث.





على جانب آخر يحاول فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد تحقيق الفوز والاستمرار في احتلال المركز الأول على أمل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.





الأوليمبي - مالية كفر الزيات

يدخل فريق الأوليمبي المباراة بهدف تحقيق الثلاث نقاط لإنقاذ الموسم والنجاه من الهبوط بعد سلسلة من النتائج السلبية حيث تعرض الفريق لـ 8 خسائر و5 تعادلات وحقق الفوز في 6 مواجهات فقط بينما حسم فريق مالية كفر الزيات هبوطه بشكل رسمي للقسم الثالث.









بيلا - الحمام

حسم فريق بيلا هبوطه إلى القسم الثالث بعدما فشل في تحقيق أى فوز بالدورى وتعادل في 5 مباريات وخسر 14 لقاء من 19 مباراة لعبها امام فريق الحمام فمازال يحاول النجه من الهبوط.





أبو قير للأسمدة - دكرنس

يدخل الفريقين المباارة بهدف حصد الثلاث نقاط في ظل تقارب المراكز بينهما.





الرجاء - فاركو

يدخل فريق فاركو المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط للحفاظ علي صدارة جدول الترتيب والبقاء في الصراع الشرس مع غزل المحلة أمام الرجاء فيحاول تحسين مركزه في جدول الترتيب.



