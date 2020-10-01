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رياضة

سحر وأعمال.. أسباب سقوط مالية كفر الزيات سريعا للقسم الثالث

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:51 م
مالية كفر الزيات
مالية كفر الزيات - ارشيفية
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عبدالله هشام
حسم فريق مالية كفر الزيات هبوطه رسميا إلى دورى القسم الثالث بعد موسم وحيد في دوري الدرجة الثانية نجح خلاله في تحقيق فوز وحيد بعد مرور 19 جولة بالمسابقة . 

اسباب سقوط المالية: 

بعد الصعود لدورى القسم الثاني اصبح نشاط كرة القدم مهددا بالإلغاء واستقال رئيس النادي بسبب تعنت الشركه كما وصفه رئيس النادي في تصريحاته ورفض الاستثمار بقطاع الكرة .

وتم رحيل عدد كبير من اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز ب ليتم الاستعانة بالناشئين والشباب اعمار 17 عام وهم مازالو صغار السن ولا يملكون الخبرة الكافية لإدارة المباريات وتبين ذلك  حيث حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة فقط أمام فريق بيلا الهابط للقسم الثالث بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين . 

عدم صرف الرواتب للاعبين ازمة جديدة داخل الفريق منذ انطلاق الموسم فحسب تصريحات مصدر داخل النادي فإن الادارة لم تصرف لبعض اللاعبين حتى الآن مقدمات عقودهم وكذلك الامر في المكافئات 

وذكر المصدر ان أكبر عقد في الفريق يبلغ 15 ألف جنيه بجانب انه تم التعاقد مع اللاعبين لمدة موسم واحد وهو أمر كارثي بالنسبة لفريق صاعد حديثا للقسم الثاني حيث ان جميع اللاعبين سيغادرون الفريق بنهاية الموسم الجاري . 

فشل النادي في تغيير المدير الفني أيمن مجدي الذي قاد الفريق للصعود للدورى الممتاز ب حيث تم التعاقد لمدة يوم واحد فقط مع طارق محجوب وبعدها استقال من منصبه ولم يكمل 24 ساعة .

وكان ايمن مجدي المدير الفني اشتكي اكثر مرة في تصريحاته من قلة الدعم المادي للاعبين والجهاز الفني وتأخير المستحقات المالية  

ويبدو ان الادارة ايقنت بأن الخسائر ليست بسبب الأزمات التى يمر بها الفريق حيث استعانت في احدي المباريات بشيخ ليفك السحر والاعمال للفريق وبالفعل وجد مسؤولو النادي عمل مدفون داخل أرض الملعب عقب مباراة فريقهم امام بلدية المحلة التي انتهت بفوز البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فريق مالية كفر الزيات المركز الـ 11 "قبل الاخير" في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 8 نقاط فقط .
سحر وأعمال.. أسباب سقوط مالية كفر الزيات سريعا للقسم الثالث
سحر وأعمال.. أسباب سقوط مالية كفر الزيات سريعا للقسم الثالث
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