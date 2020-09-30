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رياضة

رئيس بلدية المحلة: مستعدون لمواجهة الغزل على ملعبه.. ولا نية للانسحاب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:19 م
مصطفي السامولي
مصطفي السامولي
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عبدالله هشام
أكد مصطفى السامولى رئيس نادي بلدية المحلة استعدادهم لمواجهة فريق غزل المحلة على ملعبه وذلك بعد قرار لجنة المسابقات بنقل المباراة إلى ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دورى القسم الثاني . 

وأضاف السامولي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لم ننسحب من مواجهة فريق غزل المحلة وكل ما ينشر ليس صحيحا وسنخوض المباراة بشكل طبيعي والأمر ليس محلا للنقاش لأننا سنهبط للقسم الرابع حال انسحابنا من المباراة طبقًا للوائح . 

وأكمل: الفريق مستعد لخوض المباراة علي ملعب نادي غزل المحلة ولا نخشى شيئاً ولم يجتمع مجلس الإدارة لاتخاذ موقف معين، لم نطلب من طنطا لعب المباراة على ملعبهم .

وأوضح: اللاعبون كانوا في التدريبات اليوم وسنجتمع لمناقشة وضع المباراة لكن لا توجد نية للانسحاب كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا ليس في مصلحة النادي وسيؤدي الى هبوطنا للقسم الرابع . 

جدير بالذكر ان فريق بلدية المحلة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 25 نقطة بينما جاء فريق غزل المحلة في المركز الاول برصيد 38 نقطة .
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