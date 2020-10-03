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وزير الشباب عن ماراثون الدراجات: نستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:53 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا لماراثون الدراجات الذي أقيم ، أمس ، من أمام المتحف المصري الكبير ، تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.

وقال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي ، إن شباب مصر كلهم حريصون على إظهار فرحتهم بأكثر من مظهر ، موضحا أن الماراثون جاء لاستكمال لماراثون الدراجات الذي يقام في كافة المحافظات .

وأضاف الدكتور أشرف صحي ، أن الدولة المصرية تسعى من خلال إقامة ماراثون الدراجات، إلى الحفاظ على صحة الشباب المصري من خلال نشر ثقافة ممارسة الرياضة ، والتنشئة الصحية السليمة .

كما قال أحد المشاركين ، وعضو روتاري الجيزة ، إن الماراثون يضم الاحتفال بأكثر من مناسبة ، وينطلق من منطلق الأهمية بالمجتمع المدني وفعاليات الدولة .

وكان قد لفت المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ،أمس ، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، إلى أن الماراثون بدء في صباح اليوم بمشاركة الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة وعدد 500 مشارك ، سواء بالدراجات النارية أو البخارية .

وأوضح "فوزي" ، أن انطلاق الماراثون يأتي من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة ،  بالاضافة إلى الشق الاجتماعي بالمشاركة في المناسبات الوطنية .

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