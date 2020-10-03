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تعليم

حدد فكرة مشروعك.. دورة تدريبية بمركز الحرف اليدوية والبيئية بجامعة سوهاج

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
دورة تدريبية بمركز
دورة تدريبية بمركز الحرف اليدوية بسوهاج
أنغام الجنايني
شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ورشة عمل تدريبية بعنوان "حدد فكرة مشروعك"، والتي ينظمها مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين عميد كلية الآثار، الدكتورة رهام محمد علي مديرة المركز، أسامة محمود مسئول التدريب بجهاز تنمية المشروعات. 

وقال "عزيز" ، إن التدريب يهدف إلى تشجيع الطلاب والخريجين أصحاب الأفكار الرائجة والممكنة التنفيذ، وربطهم بسوق العمل للاستفادة من كل فرصة استثمار وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة.

وأضاف أن الجامعة دائما تسعى لمساعدة الطلاب والخريجين على الدخول إلى عالم الأعمال وفهم أساسياته، حيث أن دورها ليس تعليمي فقط بل يشمل كل ما يهيئ للشباب النجاح في الجانبين الأكاديمي والعملي. 

وأوضح الدكتور عبدالناصر ياسين، أن التدريب يشمل عدة مفاهيم منها التعرف على مفهوم العمل الحر، أنواع المشروعات، عناصر نجاح المشروع، المهارات والمعارف المطلوب توافرها في رائد الأعمال والمقارنة بين أفكار المشاريع واختيار أنسبها.

وأشارت الدكتورة رهام محمد علي، إلى أن الدورة يُشارك فيها ٢٢ متدرب ما بين طلاب وخريجين، ويستمر لمدة يومين بمقر المركز بالمطعم المركزي بالحرم الجامعي القديم.


ولفت أسامة محمود، إلى أن تلك البرامج تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالمهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى تشجيعهم علي الإبداع والعمل الحر واكسابهم قدرات مميزة تمكنهم من البدء في المشروعات التنموية الصغيرة للخروج من دائرة البطالة.
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