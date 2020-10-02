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حوادث

بسبب مشكلات أسرية.. انتحار فتاة شنقًا بجذع نخلة في سوهاج

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:46 م
انتحار فتاة شنقًا
انتحار فتاة شنقًا بجذع نخلة في سوهاج
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أنغام الجنايني

أقدمت مراهقة على على الانتحار شنقًا بقرية الكوم الأصفر التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج .

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 كانت ابنة  ذات العقد الثاني من العمر ضحية للمشكلات العائلية والخلافات الأسرية، التي أرهقت نفسها التي كانت أضعف من أن تواجه حياتها بكل هذه الضغوط، فكان قرارها هو إنهاء حياتها بطريقة يصعب على قلوبنا الشعور بها وتتعب أنفسنا لمجرد تخليها.

اقدمت "نورا. خ. ع"، 17 عامًا، طالبة، على الانتحار شنقًا بقرية الكوم الأصفر التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وذلك من خلال ربطها لإيشارب في جذع نخلة أعلى سطح منزلها بالطابق الثالث، ووضعه حول رقبتها، حتى ضاق الخناق عليها فتوفاها الله، منتحرة بتلك الطريقة المُشينة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طهطا يُفيد بورود بلاغًا من مستشفى طهطا العام، يُفيد بوصول "نورا. خ. ع"، 17 عامًا، طالبة، تُقيم بقرية الكوم الأصفر بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين انتحار الطالبة شنقًا عن طريق ربطها لإيشارب في نخلة تعلو منزلها بقرية الكوم الأصفر بمركز طهطا بسوهاج.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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