من سويسرا إلى سوهاج.. مسؤول يمني سابق يُهدى ضحية التنمر رحلة عمرة.. تفاصيل

لم يُلهه أبناءه الـ15 وزوجاته الإثنين عن الاقتراب من الله بفعل الخير والوقوف بجانب من يحتاج إلى يد عون لمُساعدته، لم تمنعه المسافات من مُساعدة الآخرين ليس فقط بمحل إقامته بدولة سويسرا، وإنما أيضًا بالدول الأخرى.





رجل خمسيني ولد وترعرع بدولة اليمن الشقيقة، كان يعمل نائب أمين العاصمة اليمنية صنعاء سابقًا، وقيادي بالمؤتمر الشعبي العام، رزقه الله بـ 15 ولدًا، ولم يجعل كل ما بيديه من مال لهم، بل يمد يديه بالخير لكل من هو بحاجة إلى ذلك، ويحتويه بقدر إمكانه، وينتشله من الظروف الصعبة التي أوقعته الحياة بها.





لم يستطع ياسر اليماني، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، أن يُلملم عاطفته التي جُرحت عقب رؤية الفيديو الذي ظهر فيه شابان يعتديان على العم عاشور، في واقعة تنمر كانت الأولى من نوعها بمحافظة سوهاج، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب يتنمر على المُسن صاحب الستون عام، ويُلقي به بمصرف ترعة نجع الحسك بدائرة مركز المراغة.





وكشفت تحريات المباحث أن هذه الواقعة تمت منذ خمسة أشهر، ولم يتم تداول الفيديو إلا بالفترة الماضية عندما نشر الفيديو أحد الشباب عبر تطبيق "تيك توك" من أجل الشهرة، ليلقوا ما لم يتوقعوه، وهو مُطالبة كل من رأى الفيديو بمعاقبتهم وحسابهم على خطأهم بحق العم عاشور، ليكونوا عبرة لكل من يظن نفسه قويًا على ضعيفًا، أو يعتقد ان التنمر والتقليل من قيمة الآخرين هزوًا وخفة ظل.





أصبح "عاشور" تريند لفترة ما عقب انتشار تلك المقطع، وشاهده "اليماني" ونشره من خلال تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مُناشدًا كل من يعرف العم عاشور ويستطيع التواصل معه أن يبعث له عنوانه او رقم هاتف للتواصل معه، وبالفعل بعث له أحد رواد الموقع رقم الشاب الثلاثيني محمود خلاف، ابن شقيق "عاشور"، وطلب منه أن يُعد أوراق صاحب واقعة التنمر، للسفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة العمرة، عند عودتها وفتح الطيران مباشرة.





وقال محمود لـ"صدى البلد" أنه حاول بالفعل استخراج جواز سفر لعمه ولكن استوقف الإجراءات لحين استخراج شهادة الإعفاء من الجيش، ليتفاجأ الشاب عند ذهابه إلى محافظة أسيوط لاستخراج تلك الشهادة بأن عمه غير مُسجل لديهم من الأساس، فيلزمه استخراج شهادة ميلاد له ثم بطاقة رقم قومي ثم شهادة إعفاء من الجيش.





ويُطالب "خلاف"، النيابة العسكرية بتسهيل الإجراءات معهما، وسرعة استخراج الأوراق اللازمة لعمه وفق القوانين المُلزم بها، متوجهًا بالشكر للدكتور ياسر اليماني لاهتمامه بالتواصل معهما وحرصه على سفر "عاشور" لاداء العمره، مُتمنيًا من الله التوفيق والسداد له فيما هو آت بحياته القادمة.





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كان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر فيه شابان، وهما يتنمران على رجل مسن في سوهاج؛ لمُعاناته من بعض الأمراض النفسية، ثم ألقيا به في مصرف مياه وسط القمامة.



