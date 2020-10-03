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ديني

توزيع 16 طن لحوم أضاحي في 4 محافظات غدًا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
لحوم الاضاحي
لحوم الاضاحي
محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف أنه في ضوء الإسهام المجتمعي سيتم غدًا الأحد توزيع (16) طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسكندرية - جنوب سيناء - الدقهلية - كفر الشيخ)، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي. 

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 910 آلاف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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