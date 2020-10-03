AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العاصفة "أليكس".. دمار وقطع كهرباء ومفقودون في فرنسا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
العاصفة أليكس
العاصفة أليكس
محمد علي
أعلنت السلطات الفرنسية عن فقدان 2 من رجال الحماية المدنية، ضمن 6 آخرين تم الإبلاغ عن فقدهم، جراء الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية بسبب العاصفة "أليكس"، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وحثت السلطات المواطنين في جنوب البلاد على البقاء في منازلهم، بعيدًا عن أي تحرك خارج المنازل، بعدما أدت الفيضانات إلى دمارٍ بالشوارع.

ويواجه الآلاف في فرنسا ظروفًا استثنائية، بعدما أدت الأحوال الجوية إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 13500 منزل في مقاطعة ألب ماريتيم، التي تشمل نيس، وتم نشر حوالي 600 من أفراد خدمات الطوارئ.

وأصبح 30 ألف شخص في منطقة بريتاني الساحلية دون كهرباء. 

وتعد العاصفة "أليكس" من أخطر العواصف التي تضرب السواحل الفرنسي خلال الأشهر الماضية، وهو ما دعا السلطات إلى حشد قواها لمواجهة  الكارثة، وسط استعدادت كبيرة لانقاذ المتضرريين،  في أثناء البحث عن المفقودين.
Advertisements

موضوعات متعلقة

غرق الشوارع وقطع الكهرباء عن نصف مليون| إعصار سالي يضرب أمريكا بقوة.. شاهد

سيول وفيضانات مفاجئة تضرب جنوب فرنسا.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب احتوائه على الكالسيوم.. استخدام الصمغ العربي للعظام

والد أمين عمر: ساسي لم يعتد على نجلي بالضرب.. وهذا سبب الطرد

هل يجوز في العقيقة إخراج اللحم نيئا؟

موسيماني يكشف احتياجاته مع اللاعبين في الأهلي.. تفاصيل

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بغريزة الأمومة.. أم تقاتل رجلا حاول اغتصاب ابنتها ذات الـ 3 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت