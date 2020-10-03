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تعليم

انطلاق قافلة جامعة المنصورة جسور الخير (9) لمدينتي نويبع ودهب بمحافظة جنوب سيناء

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
قافلة جامعة المنصورة
قافلة جامعة المنصورة
همت الحسينى
قام الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بتوديع أعضاء قافلة جامعة المنصورة جسور الخير (9) الطبية والبيطرية الشاملة التى انطلقت صباح اليوم السبت  لمدينتي نويبع ودهب بمحافظة جنوب سيناء وتستمر فعاليات القافلة بمحافظة جنوب سيناء حتى يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري تزامنا مع احتفالات الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

فيما تأتي القافلة تحت رعاية  الدكتور أشرف محمد عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كل من شركة سيديكو وفاركو للأدوية وأوركيديا للصناعات الدوائية.

كما تأتي هذه القافلة تأكيدًا على الدور الريادي المُجتمعي الذي تقوم به جامعة المنصورة  إيمانًا منها بتوفير ونشر الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية، وحرصًا من الجامعة مُتمثلة في قطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة على تعظيم دورها في خدمة المجتمع وإفادته بالخبرات الأكاديمية لديها.

كما تضم القافلة عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، القلب واﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلًا عن وجود فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم.
كما عملت إدارة القافلة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة جميع أعضائها وسلامة أهالي المدينتين المنتفعين من الخدمات المُتكاملة للقافلة،
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