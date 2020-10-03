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مرأة

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:01 م
ـ ناهد السباعي
ـ ناهد السباعي
هاجر هانئ
أعتادت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو اليومية.

وكشفت صور ناهد السباعي على مواقع التواصل الأجتماعي عن ذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات والازياء التي تظهر بها سواء في الملابس الكاجوال أو ملابس السهرة و الفساتين.

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تخطف ناهد السباعي دائما الانظار بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء بالفساتين التي تطل بيها على جمهورها و متابعيها، حيث تعتمد إلي حد كبير على التصميمات الجرئية والمصنوعة من الأقمشة المختلفة والمميزة والتي كان أبرزها فستان الكوفرتة الذي ارتدته مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

واتسم هذا الفستان بأنه من توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك، وتحرص دوما ناهد السباعي على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات.

وفي الأغلب تجمع فساتين ناهد السباعي بين الغرابة والجرأة، كما تعتمد على صيحات المكياج المواكبة للموضة وتسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، مما يمنحها مظهرا جذابا.

تصدرت ناهد السباعي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ما نشرت مقطع فيديو قصير لها خلال ممارستها إحدى التمارينات الرياضية على العمود و لكنها سقطت مما وضعها في موقف محرج.
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي
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