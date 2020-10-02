بعد سقوطها من العمود.. شاهد 15 صورة لـ ناهد السباعي مثيرة للجدل

نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، مقطع فيديو قصير لها خلال ممارستها إحدى التمارينات الرياضية على العمود و لكنها سقطت مما وضعها في موقف محرج.





وتصدرت ناهد السباعي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ذلك الفيديو مما عرضها للسخرية من قبل متابعيها على صفحات التواصل الأجتماعي.





تتمتع ناهد السباعي بذوق مميز و مختلف عن غيرها من النجمات الفن و المشاهير بإطلالات التي تظهر بها سواء في المناسبات العامة و المهرجانات أو الإطلالات اليومية.





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تخطف ناهد السباعي الأنظار بفساتين السهرة التي تظهر بها على السجادة الحمراء، حيث تعتمد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الغريبة أو الغير تقليدية وأثارت الجدل في إحدى المرات بفستان "الكوفرتة ".





كما تتميز ناهد السباعي بإطلالاتها الرياضية التي تظهر بها في صالات الجيم، حيث تعتمد على القطع البسيطة التي تساعدها في سهولة الحركة و المناسبة لممارسة التماريين الرياضية.





بالإضافة إلي ذلك تعتمد ناهد السباعي على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة و التي تتناسب مع كل إطلالة تظهر بها سواء كلاسيكية أو كاجوال، و تقوم بتنسيق الأحذية الأنيقة التي تزيد من جاذبيتها.



