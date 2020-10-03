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الأرصاد: بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان رأفت
قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى والصغرى، بدأت في التحسن التدريجي ن مع اقتراب فصل الخريف، وتشهد درجة الحرارة اليوم 32 درجة للعظمى .

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري"، المذاع على فضائية القناة المصرية ، أن الإحساس بارتفاع الحرارة سببه الأساسي ارتفاع الرطوبة ، والتي مازالت لم تنخفض بعض .

وأشارت "شاكر" ، إلى أن التحسن في درجات الحرارة ملحوظ ، على الأكثر في الساعات الأولى من الصباح الباكر ، والساعات المتأخرة من الليل ، مع وجود نسمات هواء خفيفة .

وحذرت "شاكر" ، من الشبورة المائية في الصباح الباكر ، خاصة للسائقين على الطرق السريعة المكشوفة ، على سواحل الشمال البحري .

ولفتت "شاكر" ، إلى أنه مازالت هناك فرص لسقوط الأمطار ، على سيناء ، وبعض المناطق من جنوب البلاد .

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