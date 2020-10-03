الأرصاد: بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية.. شاهد

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العظمى والصغرى، بدأت في التحسن التدريجي ن مع اقتراب فصل الخريف ، وتشهد درجة الحرارة اليوم 32 درجة للعظمى .





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري"، المذاع على فضائية القناة المصرية ، أن الإحساس بارتفاع الحرارة سببه الأساسي ارتفاع الرطوبة ، والتي مازالت لم تنخفض بعض .





وأشارت "شاكر" ، إلى أن التحسن في درجات الحرارة ملحوظ ، على الأكثر في الساعات الأولى من الصباح الباكر ، والساعات المتأخرة من الليل ، مع وجود نسمات هواء خفيفة .





وحذرت "شاكر" ، من الشبورة المائية في الصباح الباكر ، خاصة للسائقين على الطرق السريعة المكشوفة ، على سواحل الشمال البحري .





ولفتت "شاكر" ، إلى أنه مازالت هناك فرص لسقوط الأمطار ، على سيناء ، وبعض المناطق من جنوب البلاد .



