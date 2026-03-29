إلهام أبو الفتح
طه جبريل
قرارات مهمة لـ محافظ مطروح خلال اجتماع المجلس التنفيذى.. تعرف عليها

ايمن محمود

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء دكتور محمد الزملوط، وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ، والدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة لدعم الانضباط بالشارع ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر محافظ مطروح، خلال الاجتماع عدة توجيهات وقرارات منها غلق زرايب الخردة داخل مرسى مطروح قبل مايو المقبل، مع توفير بدائل خارج المدينة مع التأكيد على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية والخدمات، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ ، بالقبض على تروسيكلات النباشين والتحفظ عليها مع تحفيز جهود ضبط المخالفين والتوسع الزراعي بإعداد خطة لإنشاء آبار مياه بالظهير الصحراوي لكل قرية وسد العجز في التعليم والدعوة بحصر المؤهلات العليا وخريجي الأزهر، وكذلك تكثيف الحملات ضد سرقات الكهرباء واتخاذ إجراءات قانونية رادعة.

وشدد محافظ مطروح،  بالإسراع بتوصيل الكهرباء لمستشفى براني واستكمال جاهزية المنشآت الصحية للتأمين الشامل والتنسيق مع الجامعات لتوفير الأطباء ودعم استقرار الخدمة الطبية والعمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة ومراقبة الخبز والبوتاجاز وكذلك  دعم الشباب بقروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة.

كما شدد على العمل على تطوير التعليم ، والحد من التسرب مع سرعة صيانة المدارس قبل العام الدراسي و تدوير العاملين ببعض الإدارات لتحقيق كفاءة العمل. والعمل على تنظيم مرور الشاحنات بهضبة السلوم للحد من الحوادث ، مشيرا الى ضرورة  تعزيز التواصل مع المواطنين عبر رصد الشكاوى والرد عليها دوريًا ودراسة إنشاء مدينة جامعية لطلاب جامعة مطروح بالتعاون مع جهاز التعمير.

كما وجه بضرورة  مواجهة ظاهرة التسول ومنع دخول المتسولين عبر محطة القطار خاصة في موسم الصيف.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مجلس تنفيذى

