محافظ مطروح: تطوير الميناء البحري الشرقي ونقل مؤقت لمراكب الصيد.. صور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح ، اليوم الأحد الميناء البحري الشرقي، ووجّه بمقترحات عاجلة تشمل نقل مراكب الصيد مؤقتًا إلى ميناء العراوة غرباً لحين البدء في أعمال التكريك، لتيسير حركة اليخوت الكبيرة.

وتم طرح توسعة مدخل الميناء ونقل السور لإقامة أماكن انتظار وكافتيريات بطول 50 مترًا بالتنسيق مع حرس الحدود، لحين تنفيذ التطوير الشامل.

ووجه المحافظ بدراسة سرعة بدء أعمال التكريك باستخدام حفار ذو أذرع طويلة قبل موسم الصيف

وتفقد محافظ مطروح مدرسة السلام لبحث أفضل سبل استغلالها اقتصاديًا.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة المستشار محمد بكر صباح مستشار المحافظة للاستثمار والجهات التنفيذية المعنية وممثلي صيادى مطروح.