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تعليم

عميد إعلام القاهرة: دورات تأهيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالشعبة الإنجليزية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:12 م
عميدة اعلام القاهرة
عميدة اعلام القاهرة
مريم عزت
تستعد كلية الإعلام جامعة القاهرة لاستقبال الطلبة الجدد لإجراء امتحان القبول للشعبة الإنجليزية للطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ،وذلك غدًا الأحد، في تمام الساعة 11  صباحًا بمقر كلية الإعلام جامعة القاهرة.

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وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية اعلام القاهرة لـ صدى البلد،إن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق درجة النجاح فى الاختبار سوف يتم توفير لهم دورة تأهيل واذا قاموا باجتيازها ، سيتم قبولهم. 

وقالت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية تقوم بإختبارات اللغة الانجليزية للطلبة الجدد المرشحين للشعبة أو الطلبة التي قامت بالتحويل من كلية إلى كلية، بالتعاون مع مركز اللغات والترجمة في وضع الامتحانات الخاصة باللغة الانجليزية.

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وأضافت هويدا مصطفي، أن كلية الإعلام لن تكتف بالأسئلة التي تخص اللغة الانجليزية، وتم التعاون مع خبراء بمركز اللغات والترجمة بوضع جزء عن القضايا الاعلامية باللغة الانجليزية لقياس مدي استعدادات الطلبة للعمل في مجال الإعلام. 

وأشارت إلى أنه سيتم اعفاء الطلبة الذين اجتازوا امتحان التويفل الدولي من امتحان اللغة الانجليزية، لافتة إلى ان هذه الحالة الوحيدة التي تعفي الطالب من الالتحاق بإختبارات اللغة والالتحاق بالشعبة بشكل مباشر 

وأكدت عميدة كلية الإعلام، أن عملية التسجيل واستلام الملفات من الطلبة الجدد جاءت بشكل منتظم وتقسيم عدد الطلاب إلى مجموعات صغيرة من أجل تجنب الزحام والتكدس داخل معامل التنسيق.

جدير بالذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة، أعلنت عن اختبارات القدرات للطلاب المحولين والشهادات iG والثانوية الأمريكية والوافدين للعام الجامعى 2020، وذلك يوم الأحد الموافق 11 من أكتوبر الساعة الحادية عشر صباحا .

ونوهت الكلية إلى أن التسجيل على الموقع الخاص بدأ من 30 من سبتمبر ، وعلى جميع الطلاب الحضور الى الكلية لاستيفاء الإجراءات.
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