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مرأة

في شهر التوعية بالمرض .. علامات مبكرة للكشف عن سرطان الثدي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:46 م
صدى البلد
ريهام قدري
يبدأ شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر اكتوبر من كل عام في بلدان العالم كافة، وذلك للمساعدة على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والإبكار في الكشف عنه وعلاجه.

ويعد معرفة الشكل والمظهر الطبيعي لثدييك جزءا مهما من صحة الثدي، فعلى الرغم من أهمية إجراء اختبارات فحص منتظمة لسرطان الثدي ، إلا أن تصوير الثدي بالأشعة السينية لا يكشف عن كل أنواع سرطان الثدي، وهذا يعني أنه من المهم أيضًا أن تكوني على دراية بالتغيرات التي تطرأ على ثدييك ومعرفة علامات وأعراض سرطان الثدي.

أكثر أعراض سرطان الثدي شيوعًا هو وجود كتلة أو كتلة جديدة، ومن المرجح أن تكون الكتلة الصلبة غير المؤلمة ذات الحواف غير المنتظمة سرطانية، لكن سرطان الثدي يمكن أن يكون طريًا أو لينًا أو مستديرًا، يمكن أن تكون مؤلمة، لهذا السبب ، من المهم أن يتم فحص أي كتلة أو تغير جديد في الثدي بواسطة أخصائي رعاية صحية ذي خبرة.

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان الثدي ما يلي:

تورم الثدي كله أو جزء منه (حتى لو لم يكن هناك ورم)
تنقير الجلد (يبدو أحيانًا مثل قشر البرتقال)
ألم الثدي أو الحلمة
تراجع الحلمة (الالتفاف إلى الداخل)
يكون جلد الحلمة أو الثدي أحمر أو جافًا أو متقشرًا أو سميكًا
إفرازات من الحلمة (بخلاف حليب الثدي)
تورم الغدد الليمفاوية (في بعض الأحيان يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى الغدد الليمفاوية تحت الذراع أو حول عظمة الترقوة ويسبب تورمًا أو تورمًا هناك ، حتى قبل أن يكون الورم الأصلي في الثدي كبيرًا بما يكفي للشعور به).

وعلى الرغم من أن أيًا من هذه الأعراض يمكن أن يكون ناتجًا عن أشياء أخرى غير سرطان الثدي، لكن إذا كنت مصابة بها ، يجب إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية بها حتى يمكن معرفة السبب.

تذكري أن معرفة ما تبحثين عنه لا يحل محل إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية واختبارات الفحص الأخرى، ويمكن أن تساعد اختبارات الفحص في اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا قبل ظهور أي أعراض، ويمنحك اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا فرصة أفضل للعلاج الناجح.
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