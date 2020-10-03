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حوادث

تعدت على زميلها بالسب والقذف.. معاقبة مسئول بالمجتماعات العمرانية الجديدة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:46 م
صدى البلد
كتب محمد زهير
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 219 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة المشرفة على الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "وكيل أول وزارة" بعد ثبوت قيامها بالتعدي على زميلها رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية "وكيل وزارة" أثناء العمل.

أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن ع.ح، المشرفة على الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "وكيل أول وزارة" خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.

وتبين من أوراق القضية أن المحالة تعدت بالألفاظ غير اللائقة التي تنطوي على السب والقذف أثناء العمل وبسببه وبمقر العمل على خ.أ رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية "وكيل وزارة" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية أقوال الشهود ه.ع، وش.ع، المحاسبين بقطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، وا.ع، الموظف السابق بالهيئة.

وأستندت المحكمة إلى المذكرتين المقدمتين من ع.ح رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات وخ.أ، "الشاكي" للعرض على النائب الأول لرئيس الهيئة بسرد وقائع الشكوى، وأنتهت إلى تغريمها بما يعادل 15 يومًا من أجرها الأساسي الذي كانت تتقاضاه قبل إنتهاء خدمتها.

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