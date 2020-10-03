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رياضة

الدوري الممتاز.. تعادل سلبي بين نادي مصر وإنبي فى الشوط الأول

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:56 م
نادي مصر
نادي مصر
محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة نادي مصر وإنبي، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

سيطر إنبي على مجريات الشوط الأول نسبة استحواذ 54 % وسدد 5 تسديدات منهم تسديدة وحيدة على المرمى، بينما سدد  نادي مصر 4 تسديدات منهم كرة على المرمى ايضا.

ويسعى نادي مصر بقيادة مدربه طارق عبدالله لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه الضعيفة للغاية في البقاء في مسابقة الدوري.

وفي حال تعادل أو خسارة نادي مصر في مباراة اليوم، سيهبط الفريق رسميا إلى القسم الثاني.

ويعد فريق طنطا بقيادة مدربه رضا عبدالعال أول الهابطين إلى القسم الثاني، بعد تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الأخير، قبل ثلات جولات من انتهاء مسابقة الدوري.

في المقابل يطمح فريق إنبي في مواصلة صحوته الأخير في الدوري بتحقيق الفوز، واستعادة المركز الخامس من سموحة.

وحقق إنبي الفوز في آخر  5 مباريات بمسابقة الدوري على حساب وادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد ومصر المقاصة.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري رسميا لصالحه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

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