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أخبار العالم

1321 إصابة جديدة.. لبنان يسجل أعلى حصية إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:11 م
اصابات كورونا - ارشيقي
اصابات كورونا - ارشيقي
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1321 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ويعد هذا الرقم هو أعلى رقم يومي للاصابات في لبنان منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن قد إرتفع الى 43480 اصابة.

كما أعلنت الصحة اللبنانية عن تسجيل 12 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد  منذ ظهور الإصابات بــ كوفيد 19 في لبنان الى 398.

وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.
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