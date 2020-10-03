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برلمان

نائب بالشيوخ: نزول المواطنين في احتفالات أكتوبر أبلغ رد علي الجماعات الإرهابية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:31 م
النائب عبد الرحيم
النائب عبد الرحيم كمال
القسم السياسي
أكد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، أن خروج المصريين إلي الميادين العامة في ذكرى نصر أكتوبر المجيدة يؤكد على وعي الشعب المصري وفخره بدولته، وتأكيده الدائم على حمايتها وحماية سيادتها، موضحا أن نزول المواطنين جاء أبلغ رد علي الجماعات الإرهابية، وتأكيد دعمهم للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحفاظ علي بلدهم ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وقال "كمال"، في بيان له اليوم، إن حرب أكتوبر شكلت ملحمة وطنية سُطرت بدماء وتضحيات الشعب المصري، لتظل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية ومبعث اعتزاز وفخر بجيش مصر ورجالها البواسل.

وأشار، إلي أن روح أكتوبر ستظل تجسيدا للعقيدة والهوية الوطنية للقوات المسلحة المصرية درع مصر الحصين التي مازالت تخوض أشرس معارك التضحية والفداء لحماية الشعب والدولة المصرية من خطر الإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام مخططات تستهدف النيل من مصر واستقرارها وأمنها القومي.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، خالص التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى ال47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
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