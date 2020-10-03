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اقتصاد

جمارك أرقين تحبط تهريب 20 هاتفا محمولا مع راكب سوداني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:48 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي؛ محاولة تهريب 20 من الهواتف المحمولة الحديثة؛ داخل أمتعة شخصية لركاب قادمين من العاصمة السودانية ، الخرطوم.

وقالت مصلحة الجمارك في تقرير صادر عنها منذ قليل؛ إن رجال الجمرك اشتبهوا في المسافر و هو سوداني الجنسية؛ وبعد تفتيشه تم اكتشاف المضبوطات.

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وجرى تشكيل لجنة جمركية من "إبراهيم عمر،أحمد حسن، علي محمد،نصر الدين رضوان،محمد ابراهيم،محمود محمد "، ليتم تحرير محضر بالواقعة بعد اخطار أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامه لجمارك أسوان؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي

وتعكف مصلحة الجمارك المصرية خلال الفترة الراهنة علي تحريك رواكد السلع والبضائع المكدسة بإدارات المهمل و البيوع بالموانئ والمطارات المختلفة؛ بغرض استجداء حقوق الخزانة العامة وحسن استغلال وادارة الموارد؛ ضمن مهام وحدة المهمل المشكلة بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه من المستهدف وضع تصور كامل حول كميات اللوطات من البضائع المخزنة بحسب الفئات والأنواع، تمهيدا لعرضها في مزادات علنية وفقا لجداول زمنية محددة سيتم الاعلان عنها بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.

وأشارت المصادر إلي أنه من المقرر تنظيم مزاد علني خلال الفترة من أكتوبر حتي نوفمبر المقبل؛ وتحديدا يوم 14 نوفمبر المقبل؛ لبيع كميات من السيارات المخزنة لدي سلطات الجمارك.

وأكدت المصادر أنه من المقرر البدء في حصر السيارات الموجود لدي الموانئ والمنافذ المختلفة علي مستوي المحافظات، بحيث يتم اجراء مزاد لكل ميناء ومنفذ بحسب توزيعه الجغرافي حيث ستجري معاينة المتقدم للمزاد في الميناء أو المنفذ الموجود به السيارات المعروضة للمزاد؛ مع اتمام عمليات البيع أو اجراء المزاد في أي منطقة تراها المصلحة بموجب كراسة الشروط والقواعد المنظمة في ذلك الشأن. .
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