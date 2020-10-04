تمنع التكدس وتحفظ البيانات .. برلماني يوضح مزايا ميكنة خدمات وزارة العدل

قال النائب نبيل بولس عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المواطنين ظلوا لعقود طويلة يعانون من الزحام الشديد داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع دائما نصب عينيه المواطن المصري، وكل ما يتعلق به من مشكلات، وهو حريص دائما على التخفيف من معاناة المواطنين.





وأكد عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ميكنة خدمات وزارة العدل على مستوي الجمهورية ستؤدي إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التكدس وحفظ البيانات وسهولة الوصول إليها ونتمنى تعميم التجربة سريعا فى كل أنحاء البلاد.





وجاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية".





واستعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.





ووجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق.