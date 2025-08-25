مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مكتب نتنياهو " أنه إذا اتخذ لبنان خطوات من شأنها نزع سلاح حزب الله فسنقوم بتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في البلاد تدريجيا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة ما لا يقل عن 272 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن بين الضحايا، قضى ثمانية أشخاص نتيجة الجوع وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالمجاعة إلى 289 قتيلًا، بينهم 115 طفلًا منذ بداية النزاع، وفقا لما نشرته بترا -وكالة الأنباء الأردنية

ولفت التقرير إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المعونات الغذائية بلغ 19 قتيلاً و123 جريحًا خلال اليوم الماضي فقط.