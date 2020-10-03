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برلمان

برلمانية : ميكنة الشهر العقاري له أثر إيجابي على المواطنين فى تسهيل الإجراءات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:21 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
ماجدة بدوى
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ما تقوم به الدولة من تطوير وميكنة خدمات وزارة العدل  هو استثمار للوقت الكبير الذي كان يقضيه الموطنون أمام الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وغيرها من الخدمات المقدمة للجمهور.


وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توسع الدولة فى تقديم الخدمات عن طريق الميكنة سيكون له اثر إيجابي على المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم وهذا سيعود ايضا بشكل إيجابي على الدولة فى ظل حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واشارت أبو السعد إلى أن المرحلة القادمة سنكون على أعتاب مرحلة جديدة وسنجني ثمار الإنجازات العظيمة التى تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي يمضي قدما كل يوم نحو بناء وطن يفخر به أبناؤه.


جاء ذلك بعد أن اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوي الجمهورية".

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.

وقد وجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات  التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
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