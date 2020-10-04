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فن

رامي جمال يسأل جمهوره عن الموعد المناسب لطرح أحدث أغانيه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وسال رامي خلال الصورة متابعيه إذا كانوا يرون أن الوقت مناسب لإصدار أحدث أغانيه، حيث علق على الصورة قائلا: " أنا بصراحة جاهز بالغنوة، بس مَش حاسس أن اليومين دول الوقت مناسب للنزول، ولا انتو شايفين إيه".





ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهور رامي جمال وكانت أبرز تعليقاتهم:

لا أنزل بس بالدراما 

يلاااا بقى مستنيين جدااااا

حقيقي أنا مستنياها بفارغ الصبر. 

ليه مش مناسب دة مناسب جدا نزلها يا رامى متأجلهاش ربنا يوفقك.

لا مناسب جدا وخاصه ان مفيش اى البومات ولا أغانى جديدة نزلها على طول وان شاء الله تبقا جميلة.

لسه بتسأل نزلها.

ويتعاون الموزع الموسيقي أمين نبيل، مع الفنان رامي جمال، في أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى كشف رامي جمال عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب.

يشار إلى أن أغنية "اللي مشيوا" لـ رامي جمال من كلمات جمال الخولي، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.


وكانت قد نشرت الفنانة "ناريمان" زوجة  رامي جمال مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت "ناريمان" في الفيديو وهي ترقص برفقة زوجها علي أنغام " اغنية  اوعديني"  من احدي حفلاته.
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