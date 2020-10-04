AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إعلان تعافيه .. رحلة جمال يوسف مع السرطان من المرض إلى الشفاء

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
محمد نحلة - نبيل العدوي
منذ فترة كان الفنان جمال يوسف حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن إصابته المخرج تامر حمزة عبر حسابه على "فيس بوك" بالسرطان.

كتب تامر حمزة: اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبه.

وتابع حمزة: تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا.

ويبدو أن الدعم جاء بفائدة كبيرة وكان سببا في ان يهزم جمال يوسف هذا المرض اللعين.

اعلان شفائه 

بنبرة صوت لا تخلو من البكاء، أكد الفنان جمال يوسف شفاءه من مرض السرطان الذى عانى منه خلال الفترة الماضية، مشيدا بكل من وقف بجانبه وخاصة الأطباء والممرضات.


وقال جمال يوسف لـ صدى البلد، أنه خضع لأكثر من 30 جلسة إشعاع، وهذا أثر على البلع والأحبال الصوتية، وهو ما ظهر فى صعوبة التحدث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه فى الأيام الماضية وبعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل واضح وطبيعى.

دعم الفنانين

حرص عدد من النجوم دعم جمال يوسف منهم  لقاء الخميسي التي نشرت صورة تجمعها بالفنان جمال يوسف عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 


وعلقت لقاء الخميسي على الصورة التى نشرتها برفقة جمال يوسف: "انت قدها .. هاترجع ضحتك تملي البيت هاترجع جمال اللي عرفناه هاترجع زى الفل". 


وحرص بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما والفنانة لقاء الخميسي على زيارة جمال يوسف في منزله، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وعبّر لهم الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وكشفت عن محبة أصدقائه، وجمهوره.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.

تفاصيل اصابته بالسرطان

كان جمال يوسف وجه الشكر عبر "صدى البلد" لكل من سأل عنه خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن حالته الصحية تحسنت بعد شعوره بحب الناس واهتمامهم به.


وقال جمال يوسف خلال تسجيل صوتى خاص: "أعانى من ورم في البلعوم والغدد الليمفاوية، وخضعت لجلسات الكيماوي خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى، كما أشكر عددا كبيرا من زملائي وعلى رأسهم الفنان محمد صبحى".


وأضاف: "كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير".

وتابع جمال يوسف: لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى".

Advertisements

موضوعات متعلقة

نال شهرته بعد إصابته بالسرطان.. من هو الفنان جمال يوسف

تطورات الحالة الصحية للفنان جمال يوسف بعد إصابته بـ سرطان البلعوم

بعد إصابته بـ سرطان البلعوم.. البحث عن الفنان جمال يوسف على جوجل

تسجيل صوتي.. جمال يوسف يكشف تطورات حالته الصحية بعد معاناته من السرطان

جمال يوسف بعد إعلان إصابته بالسرطان: محمد صبحي عرض علي العلاج بالخارج

جمال يوسف: حالتي تحسنت لما الناس بدأت تسأل عني.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إعلان تعافيه .. رحلة جمال يوسف مع السرطان من المرض إلى الشفاء

أخبار الرياضة| بيراميدز يطارد الزمالك.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وقرار جديد من مرتضي منصور

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

أخبار التوك شو .. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وتصريحات مثيرة للجدل لـ أحمد أبوالغيط

بعد رحيل فايلر.. ديفيد سيزا يكشف أسباب استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي

المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

AdvertisementS

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد

اعتدوا عليها وأحرقوها .. مظاهرات غاضبة في الهند بسبب واقعة اغتصاب جماعي .. صور