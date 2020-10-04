في يومها العالمي.. أمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان والعكس

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وتشير ثلاث دراسات جديدة إلى أن نسبًا عالية من القطط والكلاب ربما تكون قد اكتسبت COVID-19 من أصحابها وأن الفيروس قفز بين البشر وحيوانات المنك في المزارع في هولندا.





الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 في الكلاب والقطط

تشير دراسة في جامعة جيلف في أونتاريو، كندا، إلى أن نسبة كبيرة من القطط والكلاب الاليفة أصيبت بـ COVID 19 من أصحابها، كما يتضح من الأجسام المضادة ضد الفيروس التاجي في دمائهم.

تضمنت الدراسة، أعلنت في المؤتمر الافتراضي للجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ESCMID) حول مرض فيروس كورونا ، جمع مسحات من الأنف والحنجرة والمستقيم من 17 قطة و 18 كلبًا و1 نمس مملوكة لأشخاص تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 أو أبلغوا عن أعراض تتوافق مع فيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين.

فيروس RNA جينومات متطابقة في القطط

الدراسة الثانية، هي رسالة بحثية نُشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة ، اختبر باحثون في هونغ كونغ عينات من الجهاز التنفسي والبراز لخمسين قطة من أسر مصابة بـ COVID-19 أو على اتصال وثيق بهم لفيروس كورونا RNA من 11 فبراير إلى 11 أغسطس.

تم اختبار ستة من 50 قطط (12 ٪) إيجابية بالنسبة لـ SARS-CoV-2 RNA على RT-PCR ، وكانت جينومات الفيروس من زوج واحد من المالك والقط متطابقة. كانت جميع القطط بدون أعراض ولكنها كانت تعاني من تشوهات رئوية مماثلة لتلك التي لدى البشر المصابين. لم يتمكن الباحثون من زراعة الفيروس في مزرعة الخلايا.

انتقال العدوى من وإلى المنك

تضمنت الدراسة الثالثة ، التي سيتم تقديمها أيضًا في مؤتمر ESCMID ، مراقبة عدوى COVID-19 في 16 مزرعة منك تضم أكثر من 720 ألف حيوان في هولندا.

تشير النتائج إلى أن الفيروس التاجي قفز ذهابًا وإيابًا بين البشر والمنك، في أول حالة منشورة معروفة لانتقال العدوى من حيوان إلى إنسان ، أو حيواني المنشأ ، وفقًا للمؤلفين.

بالطبع ، من المحتمل أن يكون فيروس SARS-CoV-2 قد قفز لأول مرة من الحيوانات إلى البشر في أواخر عام 2019 ، مما أدى إلى انتشار الوباء في ووهان ، الصين.

في الدراسة ، التي نشرت في الأول من سبتمبر على خادم bioRxiv ، أجرى باحثون هولنديون يحققون في تفشي فيروس كورونا في كل من الحيوانات والبشر في مزارع المنك اختبارات وتسلسل الجينوم الكامل لتتبع مصادر العدوى. تم تشخيص ستة وستين من بين 97 شخصًا (67٪) يعيشون أو يعملون في المزارع على أنهم مصابون بـ COVID-19 في اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار الأجسام المضادة.

قال المؤلفون في بيان صحفي لـ ESCMID إنهم يعتقدون أن شخصين على الأقل في المزارع قد أصيبوا بفيروس المنك. وقالوا "لسوء الحظ ، بناءً على بحثنا ، لا يمكننا التوصل إلى استنتاجات محددة بشأن اتجاه معظم الإصابات ، لذلك لا نعرف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بحيوانات المنك".

"نستنتج أنه في البداية تم إدخال الفيروس من البشر وتطور في مزارع المنك ، مما يعكس على الأرجح انتشارًا واسعًا بين المنك في مزارع المنك الأولى لـ SARS-CoV-2 ، قبل عدة أسابيع من اكتشافه."

تم اكتشاف الفيروس التاجي لأول مرة في اثنين من مزارع المنك في أواخر أبريل. كانت بعض المزارع المتورطة في تفشي المرض مملوكة لنفس الشخص ، ولكن لم يتم تحديد صلة وبائية للآخرين.

أظهر تسلسل الجينوم أن فيروس SARS-CoV-2 كان هو نفسه الموجود في المنك وليس مطابقًا لتلك الموجودة في مرضى COVID-19 الذين يعيشون بالقرب من المزارع. كانت التسلسلات من جميع مزارع المنك المصابة جزءًا من واحدة من خمس مجموعات مرضية متميزة ، مما يدل على الانتشار بين المزارع.

في الوقت الحالي ، لا يزال COVID-19 ينتشر في المزارع ، على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحته.