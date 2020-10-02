حدائق الحيوان المركزية: الأسد هوجان سيستعيد القدرة على الرؤية خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أن خضوع أسد أفريقي بحديقة حيوان الجيزة لعملية إزالة المياه البيضاء وتفتيت العدسة، يصب في إطار تخفيف العبء عن الحيوانات الموجودة في حديقة حيوان الجيزة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon : "نتبع المعايير العالمية وتعاليم الرفق بالحيوان ونخفف أي آلام أو مشاكل عن الحيوانات، ونهتم برفاهية وراحة الحيوان".





وتابع، أن "هوجان" أسد جميل الشكل وعمره يبلغ 21 عامًا وهو كبير السن في عمر الأسود، إذ أن حدها الأقصى يبلغ 26 أو 27 سنة، وتكونت مياه بيضاء على عينه، بسبب تقدمه في السن ولم يكن يرى بها، ما سبب له مشكلات وأصبح عصبيًا، حيث كان يعتمد على الأصوات من حوله ما جعله عصبيًا ومتأهبًا ومتحفزًا للهجوم على أي شخص.





وأردف: "تواصلنا مع الدكتور أشرف سليمان، أستاذ طب العيون البشرى بكلية الطب جامعة عين شمس، ورحب بالمشاركة في الجراحة، وشارك أيضًا الدكتور خالد على مدرس جراحة طب العيون بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وفي النهاية سيستطيع الرؤية خلال أسبوع سيستطيع الرؤية مرة أخرى".





و شهدت حديقة حيوان الجيزة التابعة لوزارة الزراعة، إقبالا ملحوظًا من قبل الزوار وذلك بعد إغلاق دام 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وطبق الزوار جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي.







