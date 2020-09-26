قبل أن تتبناها.. كيفية اختيار الحيوان المناسب

تعد الحيوانات الأليفة، أفضل صديق أو رفيق لك، لذلك نقدم لك بعض النصائح حول اختيار الحيوان الأليف المناسب قبل شرائه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



كيفية شراء حيوان أليف

تجنب التسوق الاندفاعي، والذي يحدد ما إذا كنت ستشتري أو تتبنى هذا الحيوان الأليف أم لا؛ لأن هذا الحيوان الأليف سيتطلب التزامًا طويل الأجل.

يمكنك الحصول على نصيحة من صديق أو قريب بخصوص الحيوان الأليف المناسب لك حيث يجب أن يتمتع هذا الحيوان الأليف بخصائص تتناسب مع أسلوب حياتك.





التسوق في سوق الحيوانات الأليفة

عزز معرفتك بالحيوانات الأليفة قبل أن تحصل عليها بالفعل. لا يجب أن تحصل على نصيحة من متجر الحيوانات الأليفة لأن آرائهم متحيزة لأن الأمر كله يتعلق بالعمل بالنسبة لهم، وفى مصلحة مكسبهم المادى.

يمكن أن تكون الكتب خيارًا أفضل أيضًا ، لكن المؤلف قد يقنعك أيضًا بنوع الحيوان الأليف الذي يكتب عنه.

ضع في اعتبارك أيضًا أن الحيوان الأليف الذي ستتكيف معه، يحتاج إلى قبوله من قبل جميع أفراد عائلتك لأنه سيعيش مع بقية أفراد العائلة وليس أنت فقط.

السبب وراء تبني حيوان أليف

هل سيكون هذا الحيوان الأليف كبديل لطفل؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تحتاج إلى كلب أو قط حنون بشكل غير عادي.

ألقِ نظرة على علم سمات شخصيتك ، فهو العامل الرئيسي الذي سيساعدك على اتخاذ القرار والاختيار. فبعض الحيوانات الأليفة مستقلة والبعض الآخر يحتاج إلى الكثير من الرعاية.

فترات حياة الحيوانات الأليفة

يجب أن تفكر في المدة التي تريد أن يعيشها الحيوان الأليف أو يبقى معك نظرًا لأن لهما فترات حياة مختلفة. فتعيش القطط والكلاب ما بين 12-16 سنة أو أكثر. أما السمكة الذهبية والسلاحف فلها أعمار متوسطة. وفيما يعيش البغبغان الكبير بين 35 إلى 60 عامًا ، بينما تعيش البغبغان الانثي الصغيرة بين 8 إلى 14 عامًا.





هل ستتمكن من تلبية احتياجات الحيوانات الأليفة؟

يجب عليك إجراء بعض الأبحاث حول احتياجات الحيوان الأليف الذي ستتبناه. ستحتاج إلى بعض الوقت لإطعام حيوانك الأليف والعناية به. هل لديك ما يكفي من الوقت؟ هل انت مشغول طوال الوقت. عادة ما تشعر الحيوانات الأليفة بالملل عندما لا تحصل على اتصال واحد وهذا الملل يمكن أن يؤدي بهم إلى التصرف بشكل غير لائق.





السعر

لن تنفق السعر المبدئي فقط عند شراء حيوان أليف، ولكن هناك تكاليف إضافية تتعلق بالنظام الغذائي والألعاب أو زيارات الطبيب البيطري ، لذا كن مستعدًا لذلك.





أي نوع من الحيوانات الأليفة يجب أن يكون لديك؟

الكلاب حيوانات أليفة مخلصة وذكية تكون دائمًا سعيدة وقريبة من أصحابها ، لكن عليك قضاء الكثير من الوقت معها لإبقائها سعداء وبصحة جيدة.



القطط أكثر استقلالية من الكلاب وقد تزدهر بشكل أفضل في حالة تحملها لفترات طويلة.