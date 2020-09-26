AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل أن تتبناها.. كيفية اختيار الحيوان المناسب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
تربية الحيوان الأنسب
تربية الحيوان الأنسب
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعد الحيوانات الأليفة، أفضل صديق أو رفيق لك، لذلك نقدم لك بعض النصائح حول اختيار الحيوان الأليف المناسب قبل شرائه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيفية شراء حيوان أليف

تجنب التسوق الاندفاعي، والذي يحدد ما إذا كنت ستشتري أو تتبنى هذا الحيوان الأليف أم لا؛ لأن هذا الحيوان الأليف سيتطلب التزامًا طويل الأجل. 

يمكنك الحصول على نصيحة من صديق أو قريب بخصوص الحيوان الأليف المناسب لك حيث يجب أن يتمتع هذا الحيوان الأليف بخصائص تتناسب مع أسلوب حياتك.

التسوق في سوق الحيوانات الأليفة 

عزز معرفتك بالحيوانات الأليفة قبل أن تحصل عليها بالفعل. لا يجب أن تحصل على نصيحة من متجر الحيوانات الأليفة لأن آرائهم متحيزة لأن الأمر كله يتعلق بالعمل بالنسبة لهم، وفى مصلحة مكسبهم المادى. 

يمكن أن تكون الكتب خيارًا أفضل أيضًا ، لكن المؤلف قد يقنعك أيضًا بنوع الحيوان الأليف الذي يكتب عنه. 

ضع في اعتبارك أيضًا أن الحيوان الأليف الذي ستتكيف معه، يحتاج إلى قبوله من قبل جميع أفراد عائلتك لأنه سيعيش مع بقية أفراد العائلة وليس أنت فقط.

السبب وراء تبني حيوان أليف

هل سيكون هذا الحيوان الأليف كبديل لطفل؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تحتاج إلى كلب أو قط حنون بشكل غير عادي. 

ألقِ نظرة على علم سمات شخصيتك ، فهو العامل الرئيسي الذي سيساعدك على اتخاذ القرار والاختيار. فبعض الحيوانات الأليفة مستقلة والبعض الآخر يحتاج إلى الكثير من الرعاية.  

فترات حياة الحيوانات الأليفة

يجب أن تفكر في المدة التي تريد أن يعيشها الحيوان الأليف أو يبقى معك نظرًا لأن لهما فترات حياة مختلفة. فتعيش القطط والكلاب ما بين 12-16 سنة أو أكثر. أما السمكة الذهبية والسلاحف فلها أعمار متوسطة. وفيما يعيش البغبغان الكبير بين 35 إلى 60 عامًا ، بينما تعيش البغبغان الانثي الصغيرة بين 8 إلى 14 عامًا.

هل ستتمكن من تلبية احتياجات الحيوانات الأليفة؟

يجب عليك إجراء بعض الأبحاث حول احتياجات الحيوان الأليف الذي ستتبناه. ستحتاج إلى بعض الوقت لإطعام حيوانك الأليف والعناية به. هل لديك ما يكفي من الوقت؟ هل انت مشغول طوال الوقت. عادة ما تشعر الحيوانات الأليفة بالملل عندما لا تحصل على اتصال واحد وهذا الملل يمكن أن يؤدي بهم إلى التصرف بشكل غير لائق.

السعر

لن تنفق السعر المبدئي فقط عند شراء حيوان أليف، ولكن هناك تكاليف إضافية تتعلق بالنظام الغذائي والألعاب أو زيارات الطبيب البيطري ، لذا كن مستعدًا لذلك.

أي نوع من الحيوانات الأليفة يجب أن يكون لديك؟

الكلاب حيوانات أليفة مخلصة وذكية تكون دائمًا سعيدة وقريبة من أصحابها ، لكن عليك قضاء الكثير من الوقت معها لإبقائها سعداء وبصحة جيدة.


القطط أكثر استقلالية من الكلاب وقد تزدهر بشكل أفضل في حالة تحملها لفترات طويلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للقطط.. معتقدات خاطئة لن تتوقعها عن تربيتها في المنزل

أشياء يجب اتباعها عند اصطحاب حيوانات أليفة في سيارتك

هل تصاب الحيوانات بفيروس كورونا؟ وطرق حمايتها .. وبهذا الشكل ينتقل منها للإنسان

استعدادا لموجة كورونا الثانية.. دليلك للتعامل مع حيوانك الأليف

دراسة تحذر: مصابو كورونا ينقلون العدوى إلى حيواناتهم الأليفة

دراسة تحذر.. الحيوانات الأليفة يمكنها التقاط فيروس كورونا من أصحابها

ترشيحاتنا

اليمن: قصف صاروخي على قاعدة للجيش في مأرب

شريف إكرامي يكشف لماذا فضل تأجيل الإعلان عن انضمامه لـ بيراميدز

أخبار التوك شو.. المفتي: نشكر الله كوننا مصريين.. انهيار فتاة الدقهلية من البكاء.. وسجين يهرب من الإعدام في الصرف الصحي

لأول مرة| صور لقاء القيادات الإخوانية بوزير الخارجية التركي بأنقرة أمس..شاهد

كانت حاسة إنها هتموت.. ابنة رجاء الجداوى تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيل والدتها بكورونا

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

AdvertisementS

بلاش دا | تفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر..شاهد

الأهلي تراجع عقب تعاقده مع بيكهام.. عمر ياسين: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير بيراميدز

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو

زوجة علاء علي: لم أستطع العمل في نادي الزمالك.. وأتمنى توفير فرصة عمل بـ أكتوبر.. فيديو

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

المصائب لا تأتي فرادى.. بعد الهزيمة من إنبي| نقل لاعب الاتحاد السكندري للمستشفى

فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. شاهد

بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

حلمي طولان يعلق على أنباء رحيل فايلر.. وموقف الأهلي من محمد شريف

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 6 أصابع وعيون بلونين مختلفين.. شاهد أشهر قطة على انستجرام | صور

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

شاهد.. رجل وزوجته يعتديان بوحشية على نادلة في مطعم | فيديو