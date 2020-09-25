أشجع حيوان في العالم.. قصة فأر ينقذ شعب بأكمله والهدية ميدالية ذهب

على غير العادة فاز فأر أفريقي عملاق بجائزة مرموقة حاصلا على ميدالية ذهبية باعتباره أكثر الحيوانات شجاعة، هذا الفأر الأفريقي العملاق ماجاوا، هو صاحب أكثر الحيوانات شجاعة في العالم بعدما استطاع اكتشاف 39 لغما أرضيا، و 28 ذخيرة غير متفجرة.





منحت الجمعية البيطرية الخيرية بالمملكة المتحدة PDSA، جائزتها الأولى الميدالية الذهبية، للفأر بعد قدرته على اكتشاف الألغام في موقع وإزالة الألغام الأرضية في كمبوديا، حيث يُعتقد أن هناك ما يصل إلى 6 ملايين لغم أرضي في الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا.





الفأر ماجاوا قادر على البحث في ملعب بحجم ملعب التنس في غضون 20 دقيقة فقط، وبالمقارنة في معدل البحث بالنسبة إلى البشر للبحث فإن الشخص قد يستغرق مدة تتراوح من يوم إلى أربعة أيام برفقة جهاز الكشف عن المعادن.



الميدالية الذهبية نُقش عليها عبارة "لشجاعة الحيوان وتفانيه في اداء الواجب"، ومن بين آلاف الحيوانات حول العالم كانت الجائزة من نصيبه، ليصبح أول جرذ يحصل على هذه الجائزة، ويتم تدريب القوارض البالغة من العمر 7 سنوات من قبل منظمة أبوبو الخيرية المسجلة في بلجيكا، ومقرها تنزانيا والتي تقوم بتربية الحيوانات، ومعروفة أيضا باسم "هيرو راتس" الفئران الخارقة.





وتستخدم الفئران العملاقة للكشف عن الألغام الأرضية منذ التسعينات، حيث يتم الاعتماد على الحيوانات بعد عام فقط من التدريب، وبعد فوز الفأر بالجائزة قال كريستوف كوكس الرئيس التنفيذي لأبوبو، "إن الحصول على هذه الميدالية شرف لنا حقا"، وشرف أيضا لشعب كمبوديا، وجميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من الألغام الأرضية.





الفأر المولود في تنزانيا نشأ فيها، ووزنه وصل إلى 1.2 كجم أما طوله يصل إلى 70 سم، ووفقا لمنظمة أبوبو فإن هذا الفأر أكبر بكثير من العديد من أنواع الفئران الأخرى، إلا أنه لا يزال صغيرًا بما يكفي وخفيفًا بدرجة كافية بحيث لا يقوم بتشغيل الألغام إذا مر عليها.





ويتم تدريب الفئران على اكتشاف مركب كيميائي داخل المتفجرات، مما يعني أنها تتجاهل الهيكل المعدني ووتبحث بين الألغام بسرعة أكبر وبمجرد العثور على مادة متفجرة، فإنهم يخدشون قمة اللغم لتنبيه الباقي.





ويعمل الفأر ماجاوا لمدة نصف ساعة يوميا فقط في الصباح، ويقترب من سن التقاعد لكن المدير العام لمنظمة أبوبو قال عن الفأر الشجاع كان فريدا ومميزا حقا، بعدما عمل في إنقاذ وتغير حياة الرجال والنساء والاطفال المتأثرين بهذه الألغام الأرضية، لأن كل اكتشاف يقوم به يقلل من خطر الإصابة أو الوفاة للسكان المحليين.



