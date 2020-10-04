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أخبار البلد

تجنب السجن والغرامة.. الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي في مصلحتك أولا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
وفاء نور الدين
يعتبر الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة لضمان الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائى.

ولكن ما هى طرق الابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي؟؟

1-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

 2-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

 وملء البيانات الآتية:-

أ‌-  يجب أن يتضمن  اسم المبلغ عنه.

ب‌-  يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات  على  عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

ث‌-  تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، " سكنية أم صناعية أم تجارية".

ج‌- ادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

3- ارسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  


 
4- ابلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه
يذكر أنه تم نشر العقوبات التى يتعرض لها سارق التيار الكهربائي وهى 

- اذا كنت ممن يلجأون لسرقة التيار الكهربائي للتهرب من سداد فاتورة الاستهلاك فانت تعرض  نفسك  لغرامات مالية كبيرة قد  تصل للحبس 

-        ماهى عقوبات سرقات التيار الكهربائي ؟ ؟ ؟

-        يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد  قيمة التيار الكهربائي  المسروق  بالإضافة  إلى سداد ما يساوي  ضعف  قيمة  التيار  المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى

-        يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا  تزيد على 100  ألف جنيه  أو  بإحدى  العقوبتين كل من  استولى  بغير  حق  على التيار الكهربائي 

-        فى حالة  تكرار  السرقة  تكون  العقوبة  الحبس مدة  لا تقل عن  سنة  و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد  على  200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين   

-        فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه
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