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أخبار العالم

أذربيجان تقصف كبرى مدن إقليم كاراباخ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:56 ص
عاصمة جمهورية آرتساخ
عاصمة جمهورية آرتساخ "ستيباناكيرت"،
دعاء أبوهشيمة
بدأت القوات الأذربيجانية، اليوم الأحد، مرة أخرى بتوجيه ضربات تستهدف كبرى مدن  ناجورني كاراباخ وعاصمة جمهورية آرتساخ "ستيباناكيرت"، وفقا لوكالة "أرمن برس".

وفي وقت سابق، تم نقل المواطنين إلى الملاجئ بعد إنذار من الغارات الجوية.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاحد، إن أذربيجان تسيطر على سبع قرى على طول خط السيطرة في كاراباخ.

وكتب علييف على تويتر "اليوم حرر الجيش الأذربيجاني قرى طاليش في منطقة تيرتير ومهديلي وشاخيرلي وأشاغا ماراليان وشيبي وكويجاك في منطقة جبرائيل وأشاغا عبد الرحمنلي في منطقة فضولي".

وقال رئيس جمهورية أرتساخ غير المعترف بها دوليًا (جمهورية ناجورنو كاراباخ) أرايك هاروتيونيان إن قوات جمهوريته حسنت مواقعها بعد قتال عنيف، السبت، وقع قوات أذربيجان.

وكتب هاروتيونيان على فيسبوك إنه "بعد قتال عنيف، حسنت قوات الدفاع مواقعها اليوم، مما مهد الطريق لمزيد من التقدم"، مضيفًا أنه لا يزال في الخطوط الأمامية.

وابتداءً من 27 سبتمبر شنت أذربيجان بدعم من تركيا عمليات عسكرية ضد آرتساخ، مستخدمة ترسانتها بالكامل واستهدفت حتى السكان المدنيين على كل من آرتساخ وأرمينيا.
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