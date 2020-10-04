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أخبار العالم

بسبب إصابات كورونا .. حزب العمال البريطاني يوجه اتهامات لـ حكومة جونسون

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
شيماء مصطفى
أكد زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، أن حكومة بوريس جونسون فقدت السيطرة على فيروس كورونا.

وفي حديثه إلى صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، اتهم ستارمر رئيس الوزراء بعدم الكفاءة في أدائه لاحتواء الوباء، داعيا الحكومة لوضع "خارطة طريق" جديدة للتعامل مع كورونا حتى يتم طرح لقاح مضاد.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن رئيس الوزراء وضع بالفعل حزمة من الإجراءات ستكون سارية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف أن الحزمة "توازن بين الحاجة إلى احتواء الفيروس مع حماية هيئة الخدمات الصحية أيضًا، وإبقاء الأطفال في المدارس، والحفاظ على الاقتصاد في الوقت الذي سيكون فصل الشتاء صعبًا".

لكن زعيم حزب المعارضة وضع خطة مكونة من خمس نقاط لمكافحة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تتمثل في أن تتبع البلاد ما تنهجه ألمانيا وذلك من خلال استخدام معايير تجعلها تعلم متى يتم فرض القيود المحلية ومتى يمكن رفعها، بالإضافة إلى تحسين رسائل الصحة العامة وتوسيع اختصاصات تطبيق كورونا حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على ملخص للقيود التي تنطبق عليهم في منطقتهم.

كما دعا إلى توسيع اختبارات كورونا، وتعيين فرق الصحة العامة المحلية لتتبع جهات الاتصال في مناطقهم، بالإضافة إلى ضمان إجراء اختبار روتيني منتظم لجميع أماكن العمل عالية الخطورة ومناطق انتقال العدوى العالية والحصول على النتيجة في غضون 24 ساعة بما في ذلك موظفي NHS ومقدمي الرعاية، وتحديد برنامج لضمان تصنيع وتوزيع أي لقاح ناتج

وكانت بريطانيا، سجلت أمس السبت، 12872 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية بلغت ضعف إجمالي اليوم السابق.

فيما أنحت الحكومة باللوم في هذه القفزة على التأخير في الإبلاغ عن الحالات، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الأرقام ستتضمن حالات إضافية خلال الأيام المقبلة.

واعتبرت الحكومة أن "مشكلة فنية" وراء التأخير في نشر عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأوضح "هذا يعني أن إجمالي عدد الحالات المسجلة خلال الأيام المقبلة ستشمل بعض الحالات الإضافية من الفترة ما بين 24 سبتمبر وأول أكتوبر، مما يزيد عدد الحالات المسجلة.
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