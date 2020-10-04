برشلونة يصطدم بـ إشبيلية في مواجهة نارية بـ الدوري الإسباني.. الليلة

يستضيف فريق برشلونة نظيره إشبيلية مساء اليوم، الأحد، في تمام التاسعة، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.









ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لمواصلة انطلاقته المثالية في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للمنافسة على لقب الليجا مبكرا.









وحقق برشلونة الفوز في آخر مواجهتين بـ بالدوري الإسباني على حساب فياريال 4 - 0، وسيليتا فيجو 3 - 0.







