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رياضة

برشلونة يصطدم بـ إشبيلية في مواجهة نارية بـ الدوري الإسباني.. الليلة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره إشبيلية مساء اليوم، الأحد، في تمام التاسعة، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.


ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لمواصلة انطلاقته المثالية في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للمنافسة على لقب الليجا مبكرا.


وحقق برشلونة الفوز في آخر مواجهتين بـ بالدوري الإسباني على حساب فياريال  4 - 0، وسيليتا فيجو 3 - 0.


كانت رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيل أول مباراتين لكلا من برشلونة وإشبيلية الليجا لفريق برشلونة، نتيجة مشاركتهما في البطولات الأوروبية مؤخرا.


في المقابل، يطمح إشبيلية هو الآخر إلى مواصلة بدايته المميزة، بتحقيق الفوز الثالث له على التوالي في الليجا على حساب البلوجرانا.


آخر مباراة جمعت برشلونة وإشبيلية، كانت في مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.


ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثامن.


ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، أوساسونا مع سيلتا فيجو، ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو، ليفانتي مع ريال مدريد، قادش مع غرناطة.


يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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