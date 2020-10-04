AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة جديدة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
محمد علي
انضمت دولة جزر سليمان الصغيرة إلى القائمة العالمية للدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب تقريبًا أغلب دول العالم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسجلت جزر سليمان، أول إصابة بوباء كوفيد - 19، مايجعلها أحدث دول العالم التي يظهر بها الوباء، وهو ما يخفض عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجل أي حالة حتى الآن إلى تسعة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء في جزر سليمان "ماناسيه سوجافاري"، أن طالبًا وصل مؤخرًا من الفلبين في رحلة أعادت 96 مواطنًا خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأبدى  سوجافاري أسفه لظهور الوباء حيث قال: "يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد - 19 رغم مجهودنا المشترك لمنع الوباء من الوصول إلينا".

وأضاف سوجافاري ، أنه جراء ذلك تم البدء في اجراءات تتبّع المخالطين وتنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى منع انتشار الفيروس.

وأكد أنه ليس من الضروري فرض حجر منزلي.

ويبلغ عدد سكان جزر سليمان 652,858 ألف نسمة بحسب إحصاء عام 2018.

وفيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.

 ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). 

ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مرض كوفيد-19، ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

 ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في  ديسمبر 2019. 

وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

ووصل عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في العالم إلى35,139,699  مليون، بينما بلغ عدد المتوفين  1,038,021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل أكثر من 41 ألف إصابة و758 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

فرنسا تسجل 10 آلاف و500 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل أكثر من 8000 إصابة جديدة بـ كورونا.. وارتفاع حاد في الوفيات

من الفلبين.. جزر سليمان تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الصحف الإماراتية| كوكتيل أدوية لـ ترامب.. وتطورات بحرب أذربيجان وأرمينيا

ترشيحاتنا

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

بإطلالة فرعونية.. فتحي عبد الوهاب يتحدى سوسن بدر

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

الأرصاد تحذر: طقس حار وشبورة الأيام القادمة

الظهور الأول لـ موسيماني.. موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقناة الناقلة

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة