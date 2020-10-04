عبير صبري تهنئ أمير شاهين بمناسبة حفل زفافه

هنّأت الفنانة عبير صبرى، الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين بمناسبة زفافه.

ونشرت الفنانة عبير صبرى، صورة لأمير شاهين وزوجته منة الله عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت عبير صبرى علي الصورة قائلة: " مبروك ياحبايبي ربنا يسعدكم أمير ومنه مبروك".

وكان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.





يشار الي أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.



