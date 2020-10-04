الأعلى للقضاء مهنئا السيسي بذكرى نصر أكتوبر: حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء

أرسل المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.







