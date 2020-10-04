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أخبار العالم

وضع 30 محافظة ضمن اللون الأحمر.. إيران تسجل أكثر من 3600 إصابة بـ كورنا في 24 ساعة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:23 م
إيران تسجل أكثر من
إيران تسجل أكثر من 3600 إصابة بـ كورنا في 24 ساعة
دعاء أبوهشيمة
سجلت إيران اليوم، الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 471772 حالة، بعد تسجيل 3653 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم  تسجيل 211 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين في إيران بمرض "كوفيد-19" إلى 26957 شخصًا.

وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 389966 شخصا لغاية الآن، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 4 ملايين و123 الفا و173  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الآن.

وأكدت الصحة الإيرانية أن 30 محافظة صنفت ضمن اللون الأحمر الذي يعني الحذر الشديد؛ وذلك بعدما كانت 20 محافظة فقط.

وفي وقت سابق، حذر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، من وضع تفشي فيروس كورونا في إيران، مؤكدا أنه "ليس جيدا بالمطلق".

وبدوره، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن فيروس كورونا أضر باقتصاد إيران بنسبة 3 بالمائة، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 بالمائة.
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