تعرف على مواصفات فولكس تيجوان الهجين موديل 2021.. صور

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية عن سيارتها الجديدة تيجوان eHybrid ، والتى تعتبر من سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعا من الشركة المنتجة ، والتي أخذت مجموعة ناقل الحركة من شقيقتها Mk8 Golf GTE .
وأوضحت شركة فولكس أن السيارة تيجوان eHybrid الجديدة مزودة ، بجهاز ID.4 الكهربائي بالكامل ، والذى يعتبر هو الحل المثالي لسد الفجوة بين
المحركين الكهربائى والبنزين معا .
وتستمد السيارة الجديدة تيجوان eHybrid ، من محرك البنزين بسعة
1.4 لتر والمحرك الكهربائي بقوة 85 كيلووات إنتاجا إجماليا يبلغ 242 حصان و 295 رطلا
من عزم الدوران .
اما الفئة الثانية من تيجوان eHybrid ، فقد تحصل على 316 حصان من
محرك ياخذ الدفع خلال العجلات الأمامية وحدها ويحصل على eHybrid من 0-62 ميل في الساعة في 7.5 ثانية ، وتعمل البطارية بقوة 13 كيلو وات
في الساعة وتوفر نطاقا كهربائيا بالكامل يبلغ حوالي 31 ميلا بسرعة تصل إلى 81 ميلا
في الساعة.
وتحتوى السيارة على وضع E-MODE
الكهربائي بالكامل ، لأن فولكس تعتقد أن متوسط رحلتك اليومية يمكن تغطيته بالطاقة
الكهربائية وحدها لديك ، بالاضافة الى زر GTE
الذي يجمع بين المحركين لتحقيق أقصى قدر من التعزيز .
ولكن ربما يكون وضع القيادة الأكثر إثارة للاهتمام هو في الواقع الوضع الهجين الكلاسيكي ، إذا كنت لا تستخدم التنقل بالجلوس أو لديك Waze على Apple CarPlay ، ويمكنك تحديد النسبة المئوية يدويا من عمر البطارية التي تريد أن توفرها السيارة للجزء الأخير من رحلتك .