تعرف على مواصفات فولكس تيجوان الهجين موديل 2021.. صور

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية عن سيارتها الجديدة تيجوان eHybrid ، والتى تعتبر من سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعا من الشركة المنتجة ، والتي أخذت مجموعة ناقل الحركة من شقيقتها Mk8 Golf GTE .

وأوضحت شركة فولكس أن السيارة تيجوان eHybrid الجديدة مزودة ، بجهاز ID.4 الكهربائي بالكامل ، والذى يعتبر هو الحل المثالي لسد الفجوة بين المحركين الكهربائى والبنزين معا .

وتستمد السيارة الجديدة تيجوان eHybrid ، من محرك البنزين بسعة 1.4 لتر والمحرك الكهربائي بقوة 85 كيلووات إنتاجا إجماليا يبلغ 242 حصان و 295 رطلا من عزم الدوران .

اما الفئة الثانية من تيجوان eHybrid ، فقد تحصل على 316 حصان من محرك ياخذ الدفع خلال العجلات الأمامية وحدها ويحصل على eHybrid من 0-62 ميل في الساعة في 7.5 ثانية ، وتعمل البطارية بقوة 13 كيلو وات في الساعة وتوفر نطاقا كهربائيا بالكامل يبلغ حوالي 31 ميلا بسرعة تصل إلى 81 ميلا في الساعة.

وتحتوى السيارة على وضع E-MODE الكهربائي بالكامل ، لأن فولكس تعتقد أن متوسط رحلتك اليومية يمكن تغطيته بالطاقة الكهربائية وحدها لديك ، بالاضافة الى زر GTE الذي يجمع بين المحركين لتحقيق أقصى قدر من التعزيز .

ولكن ربما يكون وضع القيادة الأكثر إثارة للاهتمام هو في الواقع الوضع الهجين الكلاسيكي ، إذا كنت لا تستخدم التنقل بالجلوس أو لديك Waze على Apple CarPlay ، ويمكنك تحديد النسبة المئوية يدويا من عمر البطارية التي تريد أن توفرها السيارة للجزء الأخير من رحلتك .