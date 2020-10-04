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حوادث

إحباط محاولة تهريب بضائع محظور دخولها البلاد عبر ميناء الإسكندرية.. صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:19 م
بضائع محظوره
بضائع محظوره
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من البضائع المحظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات القادمة لميناء الإسكندرية البحرى من إحدى الدول العربية.


وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة – كائنة بمحافظة القاهرة) باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "مستحضرات تجميل" داخل إحدى الحاويات واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد.. بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (كميات كبيرة من "مستحضرات التجميل – الأجهزة الإلكترونية المتنوعة– مكملات غذائية - قطع غيار هواتف محمولة - أجهزة قياس درجة الحرارة - أدوية بشرية متنوعة").. جميعها محظور دخولها للبلاد بدون الموافقات اللازمة.
  
وتقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (10 ملايين جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كل صور الجريمة، لا سيما جرائم تهريب السلع والبضائع المحظور دخولها للبلاد.
إحباط محاولة تهريب بضائع محظور دخولها البلاد عبر ميناء الإسكندرية.. صور
إحباط محاولة تهريب بضائع محظور دخولها البلاد عبر ميناء الإسكندرية.. صور
إحباط محاولة تهريب بضائع محظور دخولها البلاد عبر ميناء الإسكندرية.. صور
إحباط محاولة تهريب بضائع محظور دخولها البلاد عبر ميناء الإسكندرية.. صور
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