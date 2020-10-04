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ديني

بدء فعاليات معرض "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ودور الأزهر بها"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:36 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
بدأت منذ قليل بقاعة مؤتمرات جامعة الأزهر بفرع البنات فعاليات معرض: (هندسة الأرقام في حرب أكتوبر، ودور الأزهر بها) الذي يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر،  والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، وبمشاركة عديد من عمداء وعميدات كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة؛ على تنمية قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، واستحضار ذكرى انتصارات أكتوبر، والتذكير بما قام به أبطال القوات المسلحة المصرية من أعمال فدائية، وما قدموه من تضحيات في سبيل تحقيق العبور المشهود الذي حرر الأرض وصان العرض ليس في مصر فقط، بل في جميع الدول العربية والإسلامية.
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