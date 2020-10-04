بدء فعاليات معرض "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ودور الأزهر بها"

بدأت منذ قليل بقاعة مؤتمرات جامعة الأزهر بفرع البنات فعاليات معرض: (هندسة الأرقام في حرب أكتوبر، ودور الأزهر بها) الذي يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، وبمشاركة عديد من عمداء وعميدات كليات الجامعة.



