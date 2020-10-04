AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرجاني ساسي يعلق على أزمته الأخيرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:22 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
علق التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك للمرة الأولى على تصريحات عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق التي طالب فيها برحيله عن مصر بعد تصرفاته في مباراة المصري الاخيرة.

وقال ساسي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر:" أنا حزين بعد الفترة الكبيرة اللي عشتها في مصر إني أسمع كلام بهذا الشكل ضدي، أنا معنديش مشكل في النقد البناء لكن التهكم بهذا الشكل عليا غير مقبول."

وأضاف ساسي: "وانت لو كنت ضيف في بلادي عمري ما اتكلم عليك بهذ الطريقة ولكن في جمهور عظيم يحبني وأنا نفس الشيء ونلعب من أجل اسعاده وإدارة قوية تجيبلي حقي."

وحصل فرجاني ساسي على البطاقة الحمراء في مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري في الدوري بسبب تعديه على حكم اللقاء.
Advertisements

موضوعات متعلقة

جماهير الزمالك تدعم فرجاني ساسي ضد شائعات انتقاله للأهلي

كارتيرون لـ"صدى البلد" عن وجود أزمة مع ساسي: إنه ابني

أخبار الزمالك.. كارتيرون عن وجود أزمة مع ساسي: إنه ابني.. وحازم إمام يغيب عن مواجهة إنبي

معتز الخصوصى يكتب: كارتيرون.. نفد رصيدك لدى الزمالك

مرتضى منصور يوقع عقوبة على فرجاني ساسي

لفظ خارج .. ميدو يسب رئيس الجبلاية الأسبق بسبب فرجاني ساسي

ترشيحاتنا

رسميا.. انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى

الأهلي يدرس الاعتماد على صالح جمعة في المباريات المقبلة خوفا من «فيفا»

بعد إصابته بـ كورونا.. تعرف على العقار السري لعلاج ترامب من الفيروس.. فيديو

عدد الأجانب والاستبدالات.. اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد الصيفي لأندية الدورى

حالة ترامب الصحية.. الحمى هاجمت الرئيس الأمريكي وكادت أن تقضي عليه.. تفاصيل

بعد رفض المصري .. موسيماني يبحث عن مدرب من جنوب أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي

زيارة الدارسين بالخارج إلى مدينة الأسمرات بحضور وزيري الشباب والرياضة والهجرة ..شاهد