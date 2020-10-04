AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي: ‏بادچي محتاج درس خصوصي يوميا على مهارة أساسية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:53 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على على أداء بادجي لاعب النادي الاهلي أمام فريق المقاولون العرب في مباراة اليوم. 


وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏بادچي محتاج درس خصوصي يوميا على مهارة أساسية.. امتصاص الكرة بالقدم وبالصدر".

انتهت احداث مباراة الأهلي ومنافسه المقاولون العرب بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

تعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة شيئاََ. 

ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة. 



واحتسب جهاد جريشة حكم مباراة الاهلي والمقاولون العرب ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل.

وتدخل الVAR وأنقذ النادي الأهلي من ركلة جزاء، وتراجع جريشة عن قراره واحتسب خطأ لصالح الأهلي.

Advertisements

موضوعات متعلقة

الـ VAR يحرم الزمالك من ركلة جزاء أمام المقاولون العرب

بـ 9 لاعبين.. المقاولون العرب يفوز على الزمالك 2-1..فيديو

تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على ركلة جزاء الأهلي الملغاة أمام الإسماعيلي

على تويتر| نبيل الحلفاوي يحسم جدل رحيل فايلر عن الأهلي

الـ var يحتسب ركلة جزاء للأهلي ويمنحه التقدم على المقاولون.. فيديو

الأهلي يتقدم على المقاولون العرب 1-0 في الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

تسريبات العملاء.. أيمن نور يبكي ويجري في الشارع: معتز مطر بيكرهني

بسبب مباراة القمة.. مرتضى منصور يهدد ويتوعد محمد فضل واللجنة الخماسية

فرجاني ساسي يرد على عصام عبد المنعم بعد هجومه عليه.. شاهد

بتهمة التحريض.. شكوى جديدة من مرتضى منصور ضد محمود الخطيب

مجلس النواب يرفض اتخاذ أي إجراء من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

الصحة تحذر من لمس الكمامة: تصيبك بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي