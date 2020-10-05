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مرأة

بأسهل الطرق.. حضرى التومية فى المنزل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير التومية فى المنزل.

المقادير:
-نصف كوب نشا
-كوب ماء
-4فصوص ثوم
-نصف كوب زبادي
-ملعقة كبيرة عصير ليمون
-4ملاعق كبيرة زيت
-ملح

الطريقة:
1- في قدر نضع نص كوب نشا مع  كوب ماء ونقلب جيدا حتى يذوب النشا.

2- نضع القدر على النار مع التقليب المستمرحتى يغلظ قوامه.

3- نتركه يبرد تماما ثم نضعه في الخلاط مع 4 فص ثوم رشة ملح وليمون ونص علبة زبادي والزيت ونضرب حتي يصبح قوامها كريمي.

توضع في الثلاجة لمدة ساعة علي الأقل قبل الأستخدام للحصول علي أفضل طعم.

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