بأسهل الطرق.. حضرى التومية فى المنزل

الطريقة:

1- في قدر نضع نص كوب نشا مع كوب ماء ونقلب جيدا حتى يذوب النشا.





2- نضع القدر على النار مع التقليب المستمرحتى يغلظ قوامه.





3- نتركه يبرد تماما ثم نضعه في الخلاط مع 4 فص ثوم رشة ملح وليمون ونص علبة زبادي والزيت ونضرب حتي يصبح قوامها كريمي.



