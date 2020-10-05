خبير اللوائح: الزمالك مهدد بـ الإيقاف في كافه الأنشطة حال رفض مرتضى منصور تنفيذ قرار الأولمبية.. فيديو

أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن قرار اللجنه الاوليمبية بشان ايقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات واجب النفاذ مشددا انه في حال رفض رئيس الزمالك تنفيذ القرار فسيكون النادي مهدد بايقاف نشاطة الرياضي في كافه الالعاب الرياضية.





وأضاف محمد بيومي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن تنفيذ القرار واجب فور صدور القرار حتي في حال لجأ مرتضى منصور للاستئناف سيكون عقب تنفيذه للقرار مشددا ان هناك 3 خطوات الاولي هي الاستئناف لدى اللجنه الاوليمبية ثم النقض ثم اللجوء لـ مركز التسويه والمنازعات.









وأكمل أن مرتضى منصور من حقه اللجوء للقضاء الاداري ولكن في حال صدور قرار ببطلان قرار اللجنه الاوليمبة سيكون النشاط الرياضي في مصر مهدد بالايقاف حيث يعد هذا تدخل حكومي.





وتابع أن مرتضى منصور من الصعب ان يلجأ لـ التحكيم الرياضي الدولي الا بموافقة اللجنه الاوليمبية المصرية وفي حال رفضها سيعتبر التحكيم الدولي القرار شان داخلي.



